日本代表は明日にもGL突破が決まる可能性…“最低でも3位通過”の条件を確認
北中米ワールドカップは日本時間25日からグループリーグ最終節に突入する。日本代表は同26日にスウェーデン戦を控えているが、明日にも3大会連続のGL突破が決まる可能性がある。
出場国が48か国に拡大された今大会は各組2位以上に加えて、3位のうち成績上位8チームも決勝トーナメントに進めるレギュレーションとなっている。日本は第2節を終えて勝ち点4を獲得し、F組3位以上が確定。つまり3位のチームが勝ち点3以下となるグループが4つ以上発生した場合、日本のベスト32から始まる決勝トーナメント進出が確定することになる。
第2節を終えて3位の勝ち点3以下が確定したのはI組のみ。したがって、25日に日本のGL突破が決まる条件は、同日に最終節を行うA組、B組、C組のすべてで3位チームが勝ち点3以下になることとなる。各組の条件は以下のとおり。
▽A組
・チェコがメキシコに引き分け以下
▽B組
・ボスニア・ヘルツェゴビナ対カタールが引き分け
▽C組
・スコットランドがブラジルに敗戦
なお、26日に持ち越しとなった場合でも上記3グループのうち2組で3位の勝ち点3以下が確定した場合、日本対スウェーデンの前に開催されるE組の結果次第では試合前にGL突破が確定する。E組の3位チームが勝ち点3以下になる条件は以下のとおり。
▽E組
・エクアドルがドイツに引き分け以下
さらに日本戦後の開催ではあるが、D組とJ組は3位チームが勝ち点4になった場合でもそれぞれ3位になるD組・パラグアイとJ組・アルジェリアは得失点マイナス2になることが確定していることから、現在得失点プラス4の日本はスウェーデン戦で大敗しない限り両チームを上回る非常に優位な状況となっている。3位のうちの成績上位8チームは勝ち点で並んだ場合、以下の順で決定する。
・グループ全試合での得失点
・グループ全試合での総得点
・フェアプレーポイント
・最新のFIFAランキング上位
もっとも日本はスウェーデン戦が引き分け以上ならば2位以上での通過が確定するだけでなく、首位のオランダと勝ち点と得失点差で現在並んでいるため首位通過も狙える状況。決勝トーナメント1回戦では首位通過の場合にモンテレイでC組2位通過のチーム(ブラジル、モロッコ、スコットランドのいずれか)と、2位通過の場合にヒューストンでC組首位通過のチーム(ブラジル、モロッコ、スコットランドのいずれか)と対戦する。3位通過の場合はどのグループから3位通過チームが出たかによって対戦相手が決定する。
出場国が48か国に拡大された今大会は各組2位以上に加えて、3位のうち成績上位8チームも決勝トーナメントに進めるレギュレーションとなっている。日本は第2節を終えて勝ち点4を獲得し、F組3位以上が確定。つまり3位のチームが勝ち点3以下となるグループが4つ以上発生した場合、日本のベスト32から始まる決勝トーナメント進出が確定することになる。
▽A組
・チェコがメキシコに引き分け以下
▽B組
・ボスニア・ヘルツェゴビナ対カタールが引き分け
▽C組
・スコットランドがブラジルに敗戦
なお、26日に持ち越しとなった場合でも上記3グループのうち2組で3位の勝ち点3以下が確定した場合、日本対スウェーデンの前に開催されるE組の結果次第では試合前にGL突破が確定する。E組の3位チームが勝ち点3以下になる条件は以下のとおり。
▽E組
・エクアドルがドイツに引き分け以下
さらに日本戦後の開催ではあるが、D組とJ組は3位チームが勝ち点4になった場合でもそれぞれ3位になるD組・パラグアイとJ組・アルジェリアは得失点マイナス2になることが確定していることから、現在得失点プラス4の日本はスウェーデン戦で大敗しない限り両チームを上回る非常に優位な状況となっている。3位のうちの成績上位8チームは勝ち点で並んだ場合、以下の順で決定する。
・グループ全試合での得失点
・グループ全試合での総得点
・フェアプレーポイント
・最新のFIFAランキング上位
もっとも日本はスウェーデン戦が引き分け以上ならば2位以上での通過が確定するだけでなく、首位のオランダと勝ち点と得失点差で現在並んでいるため首位通過も狙える状況。決勝トーナメント1回戦では首位通過の場合にモンテレイでC組2位通過のチーム(ブラジル、モロッコ、スコットランドのいずれか)と、2位通過の場合にヒューストンでC組首位通過のチーム(ブラジル、モロッコ、スコットランドのいずれか)と対戦する。3位通過の場合はどのグループから3位通過チームが出たかによって対戦相手が決定する。