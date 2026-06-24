最近は県内でも、様々な国の料理が気軽に楽しめるようになりました。なかでも増えているのがベトナム料理の店です。なぜいまベトナム料理なのか、その秘密を探ってみました。先月、高岡市にオープンした「ベトナムビストロバンフィールド高岡」。東京のベトナム料理店で働いていた中村誠人さんが、移住した高岡で開いた店です。「野菜ソムリエ」の資格を持つ中村さん。得意とするのは、新鮮な野菜とハーブを生