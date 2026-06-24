建築家・石上純也さんの新ホール計画をテーマにした展覧会が、県の意向で中止となった問題です。6月24日の県議会では、現在の計画との比較検討などを求め、展覧会の主催団体の会長が提出した「請願」の審議が行われました。請願は24日に開かれた、県議会・経済委員会で審議されました。請願では県との協定が継続している、石上さんの計画について図面や工期、工事費を公開すること、藍場浜公園で進める現在の計画と、