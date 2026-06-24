自身が影響を受け、リスペクトしているボカロPを迎えての三連作をリリース中のシンガーソングライター・珀が、その第二弾として「仮死化」などのヒット曲で知られるボカロP・遼遼を迎えて制作した新曲「Cradle」を、7月29日(水)に配信リリースすることが決定した。作詞・作曲を珀が、編曲を遼遼が担当した今回の楽曲は、2人が共通して好きだというとあるアニメ作品からインスパイアを受け制作された。“Cradle＝ゆりかご”というタ