自身が影響を受け、リスペクトしているボカロPを迎えての三連作をリリース中のシンガーソングライター・珀が、その第二弾として「仮死化」などのヒット曲で知られるボカロP・遼遼を迎えて制作した新曲「Cradle」を、7月29日(水)に配信リリースすることが決定した。

作詞・作曲を珀が、編曲を遼遼が担当した今回の楽曲は、2人が共通して好きだというとあるアニメ作品からインスパイアを受け制作された。

“Cradle＝ゆりかご”というタイトルが象徴するように、未知なる道をひたすらに進んでいく覚悟と、それを包み込むように支えるぬくもりと愛情が、サウンド・歌詞、そして両者の歌声に込められており、珀の代名詞とも言える、儚さと強さを併せ持った渾身の1曲。

さらに本日、2022年12月に開催されたオンラインライブより、ピアニスト深根とのアコースティック編成で演奏された「心做し」のカバー音原がマスタリング処理を施されてリリースされた。楽曲の持つ繊細さと悲壮感、そして暗闇の中にほのかに灯るような希望を、ライブならではのダイナミクスで表現し歌い上げているこちらのカバーとなっている。