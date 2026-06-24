栃木SCは24日、セレッソ大阪からMF大迫塁(21)が完全移籍で加入することを発表した。神村学園高出身の大迫は、2年生だった2022年2月にC大阪加入が内定。3年時の全国高校サッカー選手権ではFW福田師王(現カールスルーエ)らとともにベスト4進出を果たした。2023年にC大阪へ加入した後は思うように出場機会をつかめず、2024年にいわきFCへ期限付き移籍すると、2025年にはSC相模原へ育成型期限付き移籍。C大阪に復帰した2026シー