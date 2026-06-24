元神村学園MF大迫塁がC大阪から栃木SCへ完全移籍「自分を信じてさらに成長できるよう全力で」
栃木SCは24日、セレッソ大阪からMF大迫塁(21)が完全移籍で加入することを発表した。
神村学園高出身の大迫は、2年生だった2022年2月にC大阪加入が内定。3年時の全国高校サッカー選手権ではFW福田師王(現カールスルーエ)らとともにベスト4進出を果たした。
2023年にC大阪へ加入した後は思うように出場機会をつかめず、2024年にいわきFCへ期限付き移籍すると、2025年にはSC相模原へ育成型期限付き移籍。C大阪に復帰した2026シーズンはJ1百年構想リーグ1試合の出場だった。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF大迫塁
(おおさこ・るい)
■生年月日
2004年10月13日(21歳)
■出身地
鹿児島県
■身長/体重
177cm/69kg
■経歴
神村学園中-神村学園高-C大阪-いわき-C大阪-相模原-C大阪
■出場歴
J2リーグ:14試合1得点
J3リーグ:15試合1得点
リーグカップ:4試合
天皇杯:7試合
J1百年構想リーグ:1試合
■コメント
▽栃木SC側
「この度、セレッソ大阪から完全移籍で加入することになりました、大迫塁です。
栃木SCという素晴らしいクラブの一員になれることを大変嬉しく思います。チームの勝利のために全力で戦い、自分の持っている力をすべて出して貢献したいと思います。そして、得点やアシストという結果にもこだわりながら、J3優勝、J2昇格という目標を達成できるよう頑張ります。
栃木SCに関わるすべての皆さま、よろしくお願いします」
▽C大阪側
「セレッソ大阪関係者の皆さま、そしてファン・サポーターの皆さまへ。セレッソ大阪でプロとしての第一歩を踏み出せたことを大変誇りに思います。これまで支えてくださった皆さまには心から感謝しています。セレッソ大阪では、自分の力不足もあり思うようにチームに貢献することができず、申し訳ない気持ちと悔しい思いでいっぱいです。しかし、その経験と真摯に向き合い、自分を信じてさらに成長できるよう全力で取り組んでいきます。そして、より成長した姿、活躍する姿を皆さまにお見せできるよう努力を続けていきます。これからも応援よろしくお願いします」
神村学園高出身の大迫は、2年生だった2022年2月にC大阪加入が内定。3年時の全国高校サッカー選手権ではFW福田師王(現カールスルーエ)らとともにベスト4進出を果たした。
2023年にC大阪へ加入した後は思うように出場機会をつかめず、2024年にいわきFCへ期限付き移籍すると、2025年にはSC相模原へ育成型期限付き移籍。C大阪に復帰した2026シーズンはJ1百年構想リーグ1試合の出場だった。
●MF大迫塁
(おおさこ・るい)
■生年月日
2004年10月13日(21歳)
■出身地
鹿児島県
■身長/体重
177cm/69kg
■経歴
神村学園中-神村学園高-C大阪-いわき-C大阪-相模原-C大阪
■出場歴
J2リーグ:14試合1得点
J3リーグ:15試合1得点
リーグカップ:4試合
天皇杯:7試合
J1百年構想リーグ:1試合
■コメント
▽栃木SC側
「この度、セレッソ大阪から完全移籍で加入することになりました、大迫塁です。
栃木SCという素晴らしいクラブの一員になれることを大変嬉しく思います。チームの勝利のために全力で戦い、自分の持っている力をすべて出して貢献したいと思います。そして、得点やアシストという結果にもこだわりながら、J3優勝、J2昇格という目標を達成できるよう頑張ります。
栃木SCに関わるすべての皆さま、よろしくお願いします」
▽C大阪側
「セレッソ大阪関係者の皆さま、そしてファン・サポーターの皆さまへ。セレッソ大阪でプロとしての第一歩を踏み出せたことを大変誇りに思います。これまで支えてくださった皆さまには心から感謝しています。セレッソ大阪では、自分の力不足もあり思うようにチームに貢献することができず、申し訳ない気持ちと悔しい思いでいっぱいです。しかし、その経験と真摯に向き合い、自分を信じてさらに成長できるよう全力で取り組んでいきます。そして、より成長した姿、活躍する姿を皆さまにお見せできるよう努力を続けていきます。これからも応援よろしくお願いします」
WELCOME TO TOCHIGISC— 栃木SC|Tochigi SC (@tochigisc) June 24, 2026
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この度、セレッソ大阪より #大迫塁 選手が完全移籍にて加入することとなりましたのでお知らせいたします。
コメント等の詳細については、
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#大迫塁 選手 栃木SCへ完全移籍のお知らせ… pic.twitter.com/cndLMhWH1m— セレッソ大阪オフィシャル (@crz_official) June 24, 2026