収納家具を増やしたのになぜか部屋が片付かない…。そんな経験はありませんか？「原因はものの量ではなく、収納家具の選び方にあります！」と話すのは、整理収納アドバイザー1級のESSEベストフレンズ101エディターの篠えりさん。今回は、ありがちな失敗ポイントと、片付けがぐっとラクになる収納家具選びのコツをご紹介します。1：外寸だけではNG。内寸を必ず測る収納家具を選ぶときに見落としがちなのが「内寸」です。部屋に置