カラミといじめの境界線中山功太（45）の告白で発覚した『サバンナ』高橋茂雄（50）の“いじめ問題”だが、高橋がXで〈当時の大阪で共演してた番組の収録で、言い方やカラミが嫌な思いをさせていたこと謝りました〉と中山に謝罪したことを報告。また中山もXで〈番組内で言った『いじめられていた』という表現は完全に不適切でした。申し訳ありません〉と謝罪し発言を撤回した。その結果、騒動はほぼ鎮静化したとみていいが、なんと