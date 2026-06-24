ByteDanceは同社のクラウド事業である火山引〓(Volcano Engine)が主催する「FORCE原動力大会」で、動画生成AI「Seedance 2.5」を発表しました。Seedance 2.5は画像、動画、音声などを含む最大50個のマルチモーダル参照素材を入力でき、1回の生成で最長30秒の動画を出力できる点が特徴です。Seedance 2.5 feature list points to longer AI video clips - RuntimeWirehttps://runtimewire.com/article/bytedance-confirms-seedance-