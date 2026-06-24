6月24日（水）の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、水曜コメンテーター・経済アナリストの森永康平氏と番組パーソナリティの寺島尚正アナウンサーが、沖縄で行われた全戦没者追悼式で、出席した高市総理に対して一部から激しいヤジが飛んだというニュースについて意見を交わした。 寺島尚正アナ「沖縄は昨日、太平洋戦争末期の沖縄戦の犠牲者を悼む 『慰霊の日』を迎えました。 凄惨な地上戦