2050年の渋谷を舞台にした近未来SFオリジナルアニメーション『レベルロボチカ』の制作が決定。本作のストーリー原案とキャラクター原案を手掛けたMika Pikazoより、描きおろしビジュアルとコメントが到着した。『レベルロボチカ』は、ディズニーとのコラボ『Disney Collection by Mika Pikazo』や、任天堂 RPG『ファイアーエムブレム エンゲージ』キャラクターデザインなどを手掛けるいま最も注目を集めるイラストレーター・Mika P