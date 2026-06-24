【レベルロボチカ】オリジナルアニメーション制作決定！ Mika Pikazo描きおろしビジュアル公開
2050年の渋谷を舞台にした近未来SFオリジナルアニメーション『レベルロボチカ』の制作が決定。本作のストーリー原案とキャラクター原案を手掛けたMika Pikazoより、描きおろしビジュアルとコメントが到着した。
『レベルロボチカ』は、ディズニーとのコラボ『Disney Collection by Mika Pikazo』や、任天堂 RPG『ファイアーエムブレム エンゲージ』キャラクターデザインなどを手掛けるいま最も注目を集めるイラストレーター・Mika Pikazoが2017年に個人作品（同人誌）として発表。その後、〈PSYCHO-PASS サイコパス〉シリーズなどを手掛ける脚本家の吉上亮とともに『レベルロボチカ Episode #β（ベータ）』を発表し、2022年には2冊の小説版『RE：BEL ROBOTICA 0』と『RE：BEL ROBOTICA』（三雲岳斗著）がそれぞれ新潮社より発売されている。
今回制作されるアニメでは、2050年の渋谷を舞台に、原作の世界観を受け継ぎながら、アニメオリジナルの新たな物語を展開する。
あわせて公開されたMika Pikazoの描きおろしビジュアルでは、謎の少女・リリィが笑顔でこちらに手を伸ばす姿が描かれている。「私自身が子供の頃から幸せというものに囚われ、義務と制限の中で生きることを問い続け、この世界になにかを見出したいと願って作ったこの作品は、かわいいキャラクターたちと、そして登場する様々な人間たちの営みの中で希望と異質さを表現しております。オリジナルアニメ『レベルロボチカ』をどうぞお楽しみに！！」
と、Mika Pikazoからはコメントも寄せられている。
さらに、Mika Pikazoは7月2日（木）〜5日（日）にロサンゼルスで開催される北米最大級の日本のアニメ・ポップカルチャーイベント『Anime Expo 2026』のKey Visual Illustratorに就任。同イベントのキービジュアルを手掛けており、期間中にはパネルイベント出演やブースでの展示も実施し、ブースではオリジナルアニメーション『レベルロボチカ』の特製小冊子を配布するほか、現在制作中の本編の一部などを使用したティザーPVもいち早く観ることができる。
2050年の渋谷を舞台に、人間と ”ロボチカ” が巻き起こすストーリーに、乞うご期待。
（C）Mika Pikazo,吉上亮,ARCH／RE:BEL ROBOTICA Animation Unit
『レベルロボチカ』は、ディズニーとのコラボ『Disney Collection by Mika Pikazo』や、任天堂 RPG『ファイアーエムブレム エンゲージ』キャラクターデザインなどを手掛けるいま最も注目を集めるイラストレーター・Mika Pikazoが2017年に個人作品（同人誌）として発表。その後、〈PSYCHO-PASS サイコパス〉シリーズなどを手掛ける脚本家の吉上亮とともに『レベルロボチカ Episode #β（ベータ）』を発表し、2022年には2冊の小説版『RE：BEL ROBOTICA 0』と『RE：BEL ROBOTICA』（三雲岳斗著）がそれぞれ新潮社より発売されている。
あわせて公開されたMika Pikazoの描きおろしビジュアルでは、謎の少女・リリィが笑顔でこちらに手を伸ばす姿が描かれている。「私自身が子供の頃から幸せというものに囚われ、義務と制限の中で生きることを問い続け、この世界になにかを見出したいと願って作ったこの作品は、かわいいキャラクターたちと、そして登場する様々な人間たちの営みの中で希望と異質さを表現しております。オリジナルアニメ『レベルロボチカ』をどうぞお楽しみに！！」
と、Mika Pikazoからはコメントも寄せられている。
さらに、Mika Pikazoは7月2日（木）〜5日（日）にロサンゼルスで開催される北米最大級の日本のアニメ・ポップカルチャーイベント『Anime Expo 2026』のKey Visual Illustratorに就任。同イベントのキービジュアルを手掛けており、期間中にはパネルイベント出演やブースでの展示も実施し、ブースではオリジナルアニメーション『レベルロボチカ』の特製小冊子を配布するほか、現在制作中の本編の一部などを使用したティザーPVもいち早く観ることができる。
2050年の渋谷を舞台に、人間と ”ロボチカ” が巻き起こすストーリーに、乞うご期待。
（C）Mika Pikazo,吉上亮,ARCH／RE:BEL ROBOTICA Animation Unit
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