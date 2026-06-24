沖縄は台風7号の接近に伴い、26日(金)に猛烈な風が吹くおそれがあります。九州から関東は台風7号の接近前から前線の影響で大雨となる所があり、台風7号が近づく27日(土)から28日(日)にかけて大荒れの天気となるでしょう。また、台風8号はあまり発達せず、27日(土)には熱帯低気圧となる見込みです。ただ、関東付近まで北上する予想ですので、念のため今後の情報にご注意ください。

25日(木)〜7月1日(水) 台風7号の影響大

台風7号は25日(木)から27日(土)にかけて沖縄に接近し、その後、28日(日)にかけて九州から本州に沿うように東へ進むでしょう。一方、台風8号はあまり発達することはなく、27日(土)には熱帯低気圧になりますが、関東の近くまで北上してくる見通しです。



沖縄の先島諸島では明日25日(木)から26日(金)にかけて非常に強い風が吹くでしょう。本島地方では26日(金)に走行中のトラックが横転するほどの猛烈な風が吹くおそれがあります。風が強まる前に早めの台風対策が必要です。また、海上は27日(土)にかけて大しけとなる見込みです。台風の進路等によっては26日(金)は本島地方と先島諸島で警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。



今日24日(水)にすでに大雨となっている九州では、明日25日(木)にかけて前線が停滞し、断続的に激しい雨が降り、局地的には猛烈な雨が降るでしょう。引き続き、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。中国、四国や近畿も27日(土)にかけて広く雨で、発達した雨雲がかかるでしょう。特に27日(土)は太平洋側を中心に風も強まり、暴風が吹き荒れる所がありそうです。

東海や関東、北陸は27日(土)から28日(日)にかけて台風7号の影響で雨や風が強まるでしょう。台風の進路次第では警報級の大雨となるおそれがあります。

なお、台風7号、8号ともに予想にはまだ幅がありますので、最新の台風情報をご確認ください。



29日(月)は高気圧に覆われ、全国的に晴れる見込みです。30日(火)は前線や低気圧の影響で西から雨の範囲が広がるでしょう。



なお、沖縄では台風7号の通過後は、晴天と暑さが続き、梅雨明けのタイミングとなりそうです。

7月2日(木)〜7日(火) 暑さ厳しくなる

この期間は北海道や東北では曇りや雨の日が多いですが、関東から福岡は日差しの届く日が多いでしょう。次第に暑さが厳しくなり、名古屋・大阪・福岡の最高気温は30℃を超える日が多くなりそうです。東京都心も5日(日)以降は30℃以上の真夏日となるでしょう。夜も寝苦しくなり、福岡では4日(土)から熱帯夜となりそうです。沖縄は晴天と厳しい暑さが続きそうです。