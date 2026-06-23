[caption id="attachment_1642703" align="aligncenter" width="600"] INFATUATION(photo credit：Makena Yee)[/caption]日本の伝統料理・天丼の魅力を世界に伝える「天丼琥珀」をグローバルに展開する、シンガポールのKohaku Globalが、アメリカ・ワシントン州のベルビュー店に続き、アメリカ2号店となるシアトル(CID：Chinatown-International District)店を、5月6日(水)にオープンした。「天丼琥珀」について「天丼琥珀」は、“