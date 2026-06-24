あきんどスシローは、回転寿司チェーン「スシロー」において、HoYoverseが手掛けるファンタジーアクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」とのコラボキャンペーンを本日6月24日から実施する。

スシローと「ゼンレスゾーンゼロ」のコラボは今回が初。本コラボでは「スシロー新エリー都店へようこそ！」というテーマのもと、スシローがゲーム内の都市・新エリー都に出店しているという設定で描き下ろされた、登場キャラクターのグッズ付き商品などが登場する。

発売に先駆けてコラボメニューやグッズなどを撮影できる機会を得たので、本稿で紹介していきたい。

□スシロー×「ゼンレスゾーンゼロ」コラボキャンペーンのページ

コラボ限定ピック付き商品

ゼンゼロコラボ限定ピック付き 大えび

価格：260円～

販売期間：6月24日～コラボピックの手配総数23.4万枚分が完売次第終了

肉厚でボリューム感のある大えびならではの旨みや食感を存分に楽しめる。注文するとコラボ限定ピック（全10種のうち1種）が付いてくる。

ゼンゼロコラボ限定ピック付き 大えび 価格：260円～

ゼンゼロコラボ限定ピック付き つぶ貝

価格：260円～

販売期間：6月24日～コラボピックの手配総数22.5万枚分が完売次第終了

磯の香りとコリっと食感が味わえるつぶ貝がコラボメニューに登場。注文するとコラボ限定ピック（全10種のうち1種）が付いてくる。

ゼンゼロコラボ限定ピック付き つぶ貝 価格：260円～

ゼンゼロコラボ限定ピック付き 合鴨オニオンガーリックのせ

価格：260円～

販売期間：6月24日～コラボピックの手配総数27万枚分が完売次第終了

やわらかくしっとりとした合鴨にオニオン、フライドガーリック、マヨとブラックペッパーをトッピングしたスシローの創作すし。注文するとコラボ限定ピック（全10種のうち1種）が付いてくる。

ゼンゼロコラボ限定ピック付き 合鴨オニオンガーリックのせ 価格：260円～

コラボ限定ピックにはゲーム内アイテムがもらえる交換コードが付いている。コードの使用期間は6月24日から7月19日23時59分まで。「ゼンゼロ」プレーヤーは忘れずにぜひ利用しよう。

コラボ限定ピックは全10種（ランダム提供）

ゲーム内アイテムがもらえる交換コード付き。使用期間は6月24日から7月19日23時59分まで

コラボ限定レーザーチケット商品

ゼンゼロコラボ限定レーザーチケット付き ねぎまぐろ手巻

価格：400円～

販売期間：6月24日～コラボ限定レーザーチケットの手配総数22.5万枚分が完売次第終了

ねぎまぐろの贅沢な手巻にコラボのレーザーチケット（全5種のうち1種）が付いてくる。ねっとりとした食感のねぎまぐろを歯切れ良く香り高い有明産一番摘みの海苔で巻いて楽しめる。

レーザーチケットはホログラム加工が施されておりリッチなつくりに。さらに、同梱している別紙にはゲーム内アイテムがもらえる&景品が当たるキャンペーンに参加可能な二次元コード付き。コードの使用期間は6月24日から7月12日23時59分まで。

ゼンゼロコラボ限定レーザーチケット付き ねぎまぐろ手巻 価格：400円～

中の具材はこんな感じ。たっぷりのねぎまぐろを贅沢に味わえる

コラボ限定レーザーチケットは全5種（ランダム提供）

ホログラム加工が施されていてかっこいい！

ゲーム内アイテムがもらえる&景品が当たるキャンペーンに参加可能なコード付きの別紙が同封されているので見逃しのないよう注意しよう

コラボ限定ステッカー付き商品

ゼンゼロコラボ限定ステッカー付き ミルクレープメルバ

価格：360円～

販売期間：6月24日～コラボ限定ステッカーの手配総数19.8万枚分が完売次第終了

北海道ミルクレープとバニラアイス、イチゴソース、練乳をトッピングした見た目も楽しい一皿。コラボ限定ステッカー（全9種のうち1種）が付いてくる。

ゼンゼロコラボ限定ステッカー付き ミルクレープメルバ 価格：360円～

ゼンゼロコラボ限定ステッカー付き はちみつレモンチーズケーキ

価格：360円～

販売期間：6月24日～コラボ限定ステッカーの手配総数22.5万枚分が完売次第終了

スシローのこだわり定番スイーツ、瀬戸内レモンを使用したチーズケーキがコラボメニューとして登場。コラボ限定ステッカー（全9種のうち1種）が付いてくる。

ゼンゼロコラボ限定ステッカー付き はちみつレモンチーズケーキ 価格：360円～

コラボ限定ステッカーはゲーム内アイテムがもらえる交換コード付き。コード使用期間は6月24日から7月19日23時59分まで。

コラボ限定ステッカーは全9種（ランダム提供）ステッカーはそれぞれ形が違い、パズルのピースのようになっているのも特徴的だ

ステッカー裏にはゲーム内アイテムがもらえるコードが付いているのでお忘れなく

コラボ限定ミニフィギュア付きソフトドリンク

ゼンゼロコラボ限定ミニフィギュア付き ソフトドリンク

価格：1,400円～

販売期間：6月24日～コラボ限定ミニフィギュアの手配総数15.3万個が完売次第終了

コラボ期間中、「ゼンレスゾーンゼロ」のキャラクターたちを立体化した限定ミニフィギュア付きソフトドリンクが販売される。デフォルメ姿の手のひらサイズながら、キャラクターたちの特徴がしっかり再現されている。

対象となるドリンクはホワイトウォーター、ホワイトソーダ、烏龍茶、POPメロンソーダ、ペプシコーラ（一部店舗では対象ドリンクが異なる）となる。

ゼンゼロコラボ限定ミニフィギュア付き ソフトドリンク 価格：1,400円～

こちらがフィギュアのパッケージ

フィギュアは全5種で、何が当たるかは開けてからのお楽しみだ

セス・ローウェル

浮波柚葉

ライト

月城柳

ボンプ

飾りやすい手のひらサイズ

ランダム提供となり目当てのキャラを手に入れるのは難しいかもしれないが、ぜひ推しキャラゲットを目指してほしい

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