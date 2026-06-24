開催：2026.6.24 会場：ローンデポ・パーク 結果：[マーリンズ] 6 - 4 [レンジャーズ] MLBの試合が24日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとレンジャーズが対戦した。 マーリンズの先発投手はサンディ・アルカンタラ、対するレンジャーズの先発投手はキャル・クワントリルで試合は開始した。 2回表、9番 ニッキー・ロペス 3球目を打ってファ}