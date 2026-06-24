開催：2026.6.24

会場：ローンデポ・パーク

結果：[マーリンズ] 6 - 4 [レンジャーズ]

MLBの試合が24日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとレンジャーズが対戦した。

マーリンズの先発投手はサンディ・アルカンタラ、対するレンジャーズの先発投手はキャル・クワントリルで試合は開始した。

2回表、9番 ニッキー・ロペス 3球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでレンジャーズ得点 MIA 0-1 TEX

2回裏、6番 エリベルト・エルナンデス 初球を打ってセンターへのホームランでマーリンズ得点 MIA 1-1 TEX

4回裏、7番 ジョセフ・マック 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでマーリンズ得点 MIA 2-1 TEX

5回裏、5番 オーウェン・ケイシー 初球を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでマーリンズ得点 MIA 5-1 TEX、7番 ジョセフ・マック 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 6-1 TEX

8回表、3番 ブランドン・ニモ 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでレンジャーズ得点 MIA 6-2 TEX

9回表、1番 ジョク・ピダーソン 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでレンジャーズ得点 MIA 6-3 TEX、3番 ブランドン・ニモ 初球を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでレンジャーズ得点 MIA 6-4 TEX

試合は6対4でマーリンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマーリンズのサンディ・アルカンタラで、ここまで8勝4敗0S。負け投手はレンジャーズのホセ・コーニルで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-24 10:32:10 更新