開催：2026.6.24 会場：ロジャーズ・センター 結果：[ブルージェイズ] 7 - 9 [アストロズ] MLBの試合が24日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとアストロズが対戦した。 ブルージェイズの先発投手はシェーン・ビーバー、対するアストロズの先発投手はピーター・ランバートで試合は開始した。 1回表、4番 イサク・パレデス 3球