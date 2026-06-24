株式会社クラシアンの新CMお披露目イベントが都内で開催され、長年の同社の顔である“レジェンド”森末慎二さんから、“令和の顔”として新イメージキャラクターに就任した原田泰造さんへ、クラシアン巨大モンキーレンチ授与セレモニーが実施されました。原田さんが出演する新CM「トイレ篇」「キッチン篇」では、最新のAI技術を活用して、28年前当時の森末さんを映像の中に再現。森末さんご本人は撮影に参加せず制作されており、現