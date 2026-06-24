株式会社クラシアンの新CMお披露目イベントが都内で開催され、長年の同社の顔である“レジェンド”森末慎二さんから、“令和の顔”として新イメージキャラクターに就任した原田泰造さんへ、クラシアン巨大モンキーレンチ授与セレモニーが実施されました。

原田さんが出演する新CM「トイレ篇」「キッチン篇」では、最新のAI技術を活用して、28年前当時の森末さんを映像の中に再現。森末さんご本人は撮影に参加せず制作されており、現代ならではのCMとなっています。

同イベントでは、主催者挨拶、森末さん、原田さんによるトークセッションのほか、クラシアン”令和の顔“として巨大なモンキーレンチを授与するセレモニーなどが実施されました。

新CMオファーを受けた際の心境について原田さんは、「（自分が新CMを）できるんだと思いました。森末さんの印象がすごく強いから、最初は信じられなかったです」と述懐。“レジェンド”森末さんから、キーアイテムのモンキーレンチを受け継いだことについては、「すごいプレッシャーですよ。こんなにすごいことなんだなと。頑張ろうと思いました」と真剣な眼差しでコメントしていました。

AIで当時の自分と対面した森末さんは、「新しいというよりは、あのまんまでコマーシャルを作っていただいているので、昔のまんまを流しているよほうな感じですかね（笑）。自分の頃を思い出します。でもうれしいことです」と感想をコメント。

原田さんに期待することについて森末さんは、「どこに行ってもクラシアンのおじさんだよと言ってもらえるような（笑）。たまに実家に水漏れだと電話が入るかもしれない。ウチの親父に電話があった時は『息子に聞いとく』と（笑）。そういうことがこれからあるかもしれない。それくらいの原田泰造クラシアンになっていただきたい」とエールを贈ると、原田さんは「わかりました！」と回答。「みんなが持っているクラシアンのイメージを壊さないように。そして発展していけるように頑張っていきたいと思っています！」と、クラシアンのバトンを受け継いでいました。

なお、新イメージキャラクターに就任した原田さんには、就任後の“初仕事”として、会場で次々と起こる“トラブル”を颯爽と解決！ 令和の同社の顔として、頼もしい姿を披露していました。



