ツインズ放送局は「（祝福の）言葉を受け取っています」【MLB】ドジャース 2ー1 ツインズ（日本時間23日・ミネソタ）ドジャースの大谷翔平投手が初回に放った先頭打者アーチと、その直後のベンチでのやり取りが注目を集めている。22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦で17号を放って生還した後、フレディ・フリーマン内野手へ言葉をかける場面があった。そのフリーマンも後に本塁打を放つ結果となり、ファンから驚きの声が