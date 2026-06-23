8勝はナ5位タイ、防御率11位、投球回数は7位タイ【MLB】ナショナルズ 4ー1 フィリーズ（日本時間23日・ワシントンDC）見事な復帰劇だ。ナショナルズのフォスター・グリフィン投手が22日（日本時間23日）、本拠地でのフィリーズ戦で7回1/3を投げ、4安打1失点で今季8勝目を挙げた。「今季最も過小評価されている投手の1人」「帰ってきてくれ」と日米ファンもどよめいてる。強豪相手に奪三振ショーを演じた。ここ2戦21得点と絶好