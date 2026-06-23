8勝はナ5位タイ、防御率11位、投球回数は7位タイ

【MLB】ナショナルズ 4ー1 フィリーズ（日本時間23日・ワシントンDC）

見事な復帰劇だ。ナショナルズのフォスター・グリフィン投手が22日（日本時間23日）、本拠地でのフィリーズ戦で7回1/3を投げ、4安打1失点で今季8勝目を挙げた。「今季最も過小評価されている投手の1人」「帰ってきてくれ」と日米ファンもどよめいてる。

強豪相手に奪三振ショーを演じた。ここ2戦21得点と絶好調のフィリーズ打線に対し、雨天で試合が遅れながらも安定したピッチングを披露した。失点は7回にブランドン・マーシュ外野手にソロを浴びたのみ。メジャー自身最長の7回1/3まで投げ、9奪三振も最多タイだった。

5月上旬までナ・リーグの防御率1位争いを演じるなど、メジャー復帰1年目から快投を連発している。6月は4先発連続で1失点以下に収め、シーズンでの8勝はリーグ5位タイ、91回1/3は同7位タイ、防御率3.15は同11位と堂々たる数字を残している。

グリフィンは2022年オフにブルージェイズから巨人に加入。移籍1年目の2023年は20試合登板で121イニングを投げて6勝5敗、防御率2.75をマークした。2024年も20先発し、116回2/3で126奪三振を記録。昨季は防御率1.42と投げられれば好投していたが、14登板にとどまり、オフに自由契約に。1年550万ドル（約8億6000万円）で4年ぶりのメジャー復帰を果たしている。

“逆輸入”の形で躍進を続ける30歳に対し、日本のファンも「やっぱりグリフィンはすごかったんだな」「グリフィン強すぎ」「なんで日本来てたん」「なんでこんな化けてるのよ」「えぐい、帰ってきてくれ」「ほんまに凄いな」と称賛を送る他、「我らのエース」「オールスターへ！」「素晴らしい！」「ヨミウリジャイアンツのレジェンド」と米ファンも脱帽している。（Full-Count編集部）