ロッテ（東京都新宿区）のロングセラーブランド「コアラのマーチ」シリーズの新商品「コアラのマーチ＜ファンタジーソーダ＞」が7月7日に発売されます。【画像】紫色のビスケット＆青いチョコ…何味になっているんだ？ハンディファン、エビフライ…コアラのマーチ“新絵柄”も一挙にチェック！同社は、東京・原宿を中心に広がる「KAWAIIカルチャー」に着目し、ビスケットとチョコレートの色味をあえて変えることで、思わず中