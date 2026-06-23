H//PE Princessが、初めてのファンミーティング＜2026 H//PE Princess 1st Fanmeeting ＞を東京・Zepp Hanedaで開催した。Mnetの日韓合同オーディション番組「Unpretty Rapstar：HIP POP Princess」から、2025年12月に誕生したH//PE Princessは、デビュー前から＜Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER＞や＜KCON JAPAN 2026＞など大型イベントへの出演を果たし、5月27日に1stミニアルバム『17.7』をリリース。その約1カ月後に開