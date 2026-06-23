サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、接続状態がわかる液晶画面とボタン割り当てに対応した「ワイヤレスマウス 400-MAWB234」を発売した。■マウスの状態が一目でわかる「液晶画面」を搭載マウス本体に液晶画面を搭載しており、現在の接続モードやバッテリーの残量、選択しているカウント数（DPI）などのステータスをリアルタイムで確認できる。PCの画面上で専用ソフトを開く手間がなく、使用