液晶画面＆8ボタン搭載！多機能エルゴマウス
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、接続状態がわかる液晶画面とボタン割り当てに対応した「ワイヤレスマウス 400-MAWB234」を発売した。
■マウスの状態が一目でわかる「液晶画面」を搭載
マウス本体に液晶画面を搭載しており、現在の接続モードやバッテリーの残量、選択しているカウント数（DPI）などのステータスをリアルタイムで確認できる。PCの画面上で専用ソフトを開く手間がなく、使用環境や電池切れのタイミングを一目で把握できるため、毎日のデスクワークをストレスフリーに支える。
■自由なボタン割り当てで作業効率を高める「8ボタン」仕様
左右のクリックやスクロールホイールに加え、Webブラウジングに便利な「戻る・進む」ボタンなど、計8つのボタンを搭載している。専用ソフトを使用することで、よく使うショートカットキーや機能を各ボタンに自由に割り当て可能だ。自分の作業スタイルに合わせてカスタマイズでき、業務効率が劇的に向上する。
■手首のひねりを軽減する人間工学「エルゴノミクス」形状
人間工学に基づき、手で横から軽く添えるように自然な角度で握れるエルゴノミクスデザインを採用した。一般的なマウスに比べて手首のひねりや腕への負担を大幅に軽減できるため、長時間のパソコン作業でも疲れにくく、デスクワークによる手首の痛みや疲労感に悩む方に最適な、身体に優しい設計だ。
■Bluetoothと2.4GHzの2方式に対応したワイヤレス接続
電波障害に強い2.4GHzワイヤレス接続（USBレシーバー使用）と、Bluetooth接続の2つの無線方式に対応している。パソコンやタブレットなど、複数の機器を使用している場合でもスマートに使い分けることが可能だ。煩わしいケーブルから解放され、デスクの上をいつでもすっきりと広く使うことができる。
■乾電池不要で繰り返し使える、便利な「USB充電式」
繰り返し使える充電式バッテリーを内蔵しているため、面倒な乾電池の交換や買い置きの手間が一切不要だ。付属のケーブルで充電しながらマウスを操作することもできるため、万が一のバッテリー切れの際も作業を中断する心配がない。経済的かつ環境にも優しい、実用性に優れたワイヤレスマウスだ。
■接続状態がわかる液晶画面とボタン割り当てに対応した「ワイヤレスマウス 400-MAWB234」
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■パソコンに関連した記事を読む
・小さな手にもフィット！自然な角度で握れて手首のひねりを軽減、有線タイプの静音エルゴマウス
・机に固定できるアタッチメント付き！USB Type-Cドッキングステーション
・タブレット・ノートPCを密着冷却！USB給電式の小型ペルチェ冷却クーラー
・ニュアンスカラーが可愛い！薄型Bluetoothマウス、2つの新色を発売
・スムーズなマウス操作と高い強度を実現！人気のガラスマウスパッドにSサイズが新登場
■マウスの状態が一目でわかる「液晶画面」を搭載
マウス本体に液晶画面を搭載しており、現在の接続モードやバッテリーの残量、選択しているカウント数（DPI）などのステータスをリアルタイムで確認できる。PCの画面上で専用ソフトを開く手間がなく、使用環境や電池切れのタイミングを一目で把握できるため、毎日のデスクワークをストレスフリーに支える。
■自由なボタン割り当てで作業効率を高める「8ボタン」仕様
左右のクリックやスクロールホイールに加え、Webブラウジングに便利な「戻る・進む」ボタンなど、計8つのボタンを搭載している。専用ソフトを使用することで、よく使うショートカットキーや機能を各ボタンに自由に割り当て可能だ。自分の作業スタイルに合わせてカスタマイズでき、業務効率が劇的に向上する。
■手首のひねりを軽減する人間工学「エルゴノミクス」形状
人間工学に基づき、手で横から軽く添えるように自然な角度で握れるエルゴノミクスデザインを採用した。一般的なマウスに比べて手首のひねりや腕への負担を大幅に軽減できるため、長時間のパソコン作業でも疲れにくく、デスクワークによる手首の痛みや疲労感に悩む方に最適な、身体に優しい設計だ。
■Bluetoothと2.4GHzの2方式に対応したワイヤレス接続
電波障害に強い2.4GHzワイヤレス接続（USBレシーバー使用）と、Bluetooth接続の2つの無線方式に対応している。パソコンやタブレットなど、複数の機器を使用している場合でもスマートに使い分けることが可能だ。煩わしいケーブルから解放され、デスクの上をいつでもすっきりと広く使うことができる。
■乾電池不要で繰り返し使える、便利な「USB充電式」
繰り返し使える充電式バッテリーを内蔵しているため、面倒な乾電池の交換や買い置きの手間が一切不要だ。付属のケーブルで充電しながらマウスを操作することもできるため、万が一のバッテリー切れの際も作業を中断する心配がない。経済的かつ環境にも優しい、実用性に優れたワイヤレスマウスだ。
■接続状態がわかる液晶画面とボタン割り当てに対応した「ワイヤレスマウス 400-MAWB234」
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