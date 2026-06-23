韓国きってのリゾート「済州島」のシンボルと言えば、石像「トルハルバン」である。トルハルバンは、済州島の方言で「石で作ったおじいさん」という意味。お腹の上で両手を組んでいるのが特徴だ。守り神、魔よけとされ、島のいたるところで見かける。そのトルハルバンの「ベアリスタ」が、済州島にいる。ベアリスタとは、スターバックスの世界共通のマスコットキャラクター。場所は、済州島の中西部、「スターバックス済州金楽DT店