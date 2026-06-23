ポケモンは、7月17日から8月23日まで、「Pokémon Sleep 3rd Anniversary 横浜でみっけ！ポケモンねがおリサーチ presented by MITSUBISHI ESTATE GROUP」を三菱地所株式会社との共催で開催することを発表した。 【画像あり】カビゴンがみなとみらいでお休み？体験できるコンテンツ 本イベントは、睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）』の配信3周年を記念したもの。横浜みな