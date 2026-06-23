PFUは6月23日、高性能キーボード「HHKB Studio」用の専用キートップセット「HHKB Studio キートップセット（灰）」を発表した。キーの印字とのコントラストが高く、標準の墨キートップと比べて視認性が高められる。キー配列は英語配列と日本語配列の2種類で、それぞれ刻印あり、無刻印を用意する。価格は、英語配列が6,600円、日本語配列が7,590円。販売数量の制限はない。HHKB Studio用の専用キートップセット「HHKB Studio キー