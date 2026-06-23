PFU、HHKB Studio用の灰色キートップセット キーボード本体との割安セット販売も
PFUは6月23日、高性能キーボード「HHKB Studio」用の専用キートップセット「HHKB Studio キートップセット（灰）」を発表した。キーの印字とのコントラストが高く、標準の墨キートップと比べて視認性が高められる。
キー配列は英語配列と日本語配列の2種類で、それぞれ刻印あり、無刻印を用意する。価格は、英語配列が6,600円、日本語配列が7,590円。販売数量の制限はない。
HHKB Studio用の専用キートップセット「HHKB Studio キートップセット（灰）」
文字の視認性が高いのが特徴
発売記念で、HHKB StudioとHHKB Studio キートップセット（灰）のセットモデルを販売する。英語配列モデルは45,600円、日本語配列モデルは46,590円で、それぞれ別に購入するよりも5,000円安く購入できる。
雪モデルとのマッチングもよい
標準のキートップと組み合わせて使うのもよい
キー配列は英語配列と日本語配列の2種類で、それぞれ刻印あり、無刻印を用意する。価格は、英語配列が6,600円、日本語配列が7,590円。販売数量の制限はない。
文字の視認性が高いのが特徴
発売記念で、HHKB StudioとHHKB Studio キートップセット（灰）のセットモデルを販売する。英語配列モデルは45,600円、日本語配列モデルは46,590円で、それぞれ別に購入するよりも5,000円安く購入できる。
雪モデルとのマッチングもよい
標準のキートップと組み合わせて使うのもよい