三ツ星キッチンの代表作であるオリジナルミュージカル『LOVE』、10月21日よりシアターグリーンBIG TREE THEATERにて上演決定 三ツ星キッチンは、上條恒の脚本・演出とKAZZ（川上和之）の音楽によるオリジナルミュージカルを上演している劇団。『レ・ミゼラブル』の共演者として出会った2人が、「日本人による、日本人を題材とした、日本人のためのJ（＝JAPAN）・MUSICAL」をテーマに、身近な日本