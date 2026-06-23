三ツ星キッチンの代表作であるオリジナルミュージカル『LOVE』、10月21日よりシアターグリーンBIG TREE THEATERにて上演決定

三ツ星キッチンは、上條恒の脚本・演出とKAZZ（川上和之）の音楽によるオリジナルミュージカルを上演している劇団。『レ・ミゼラブル』の共演者として出会った2人が、「日本人による、日本人を題材とした、日本人のためのJ（＝JAPAN）・MUSICAL」をテーマに、身近な日本人を描く作品を数多く発表してきた。今回は2011年夏の初演以来、三ツ星キッチン最高傑作と名高い『LOVE』。幾度となく上演してきた三ツ星自信の代表作を、劇場での上演はファイナルにすると決めて上演する。

本作は、現世に思いを遺して亡くなった幽霊たちが、三ツ星キッチンの名物キャラクター高田安男（川上和之）の身体を借りて愛する人々にメッセージを伝える物語で、「泣きすぎて、終演後すぐには立ち上がれなかった」といった熱烈なファンを多く持つ作品である。今まで本作では脇にまわってきた三ツ星キッチン代表・上條恒が主演、同役のダブルキャストには、三ツ星キッチン前作で上條とともに主演をつとめた川口竜也が並び立つ。公演情報解禁と同時にチラシ画像も一挙公開、大野朋来、咲山類、本間一稀といったミュージカルで活躍する面々が脇を固める布陣となっている。

そして今回も配役は「シャッフルキャスト」、ひとつの役を2名の俳優が担い、様々な組み合わせで上演される。作品の品質と劇団・演劇人の活動持続性を高める「ロングラン上演」を可能にする試みとして、昨年から導入している。俳優の組み合わせが変わることで1ステージごとに生まれる化学反応があり、観客からも厚い支持を獲得してきた。

15年に亘って上演されてきた三ツ星キッチンきっての名作の集大成に期待したい。

STORY

あなたは誰に、最後の愛を届けますか？ ＊＊＊＊ 藤田康平は、外資系銀行の営業トップ。

ところがある晩、不慮の事故で突然命を落としてしまう。 この世にはこころ残りばかり！

成仏しきれずこの世に舞い戻った康平は、全身白ずくめの「白い人たち」と出会う。

リーダーの吉岡健

戦場カメラマンの深川竜一

ミュージシャンの永田修

謎多き男、影山

そしてなぜか彼らの声が聞こえる三ツ星キッチン名物キャラクター「高田安男」！ 繰り返し再演されてきた三ツ星キッチンの代表作、ついに劇場公演ファイナル！



公演の詳細は公式サイトで。

（文：エントレ編集部）