ファミリーレストラン「ココス」は6月23日より、“純氷ふわふわかき氷 第2弾”を販売する。ココス“純氷ふわふわかき氷 第2弾”ココスの“純氷ふわふわかき氷”は、上質な水をマイナス10℃前後で48時間以上かけてじっくりと凍らせた透明度の高い氷を、空気を含ませながら細かく削ることで、専門店にも負けないふわふわとしたくちどけに仕上げられている。第2弾では、フルーツがたっぷりのった毎年人気の「しろくま」をはじめ、世界