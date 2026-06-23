はま寿司（東京都港区）の寿司チェーン「はま寿司」が、九州産のサバやアジなどが楽しめる「はま寿司の九州うまかねた祭り」を6月23日から期間限定で実施します。脂のりがよくうまみが詰まった「九州産 生さば」と、身の締まったアジを、大葉とショウガで食べる「九州産 あじのたたき大葉つつみ」が110円（以下、税込み）で販売されます。【画像】シャリよろ大きい“ネタ”がドーーン！「はま寿司」期間限定のネタを一挙にチェ