【モデルプレス＝2026/06/23】アーティストの平井大が6月21日、自身のInstagramを更新。娘からもらった父の日の手紙を披露し、話題となっている。【写真】35歳人気アーティスト「イラスト可愛い」“父の日”娘からの直筆手紙◆平井大、娘からの父の日の手紙を公開平井は「いわゆるイクメンじゃないし、不器用だし、きっと言葉数も少ない。『もっといいパパは世の中にたくさんいるよな』なんて、卑屈になる日もある。それでもキミは