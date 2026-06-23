平井大、“父の日”娘からの直筆手紙公開「素敵な言葉にジーンときました」「イラスト可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/06/23】アーティストの平井大が6月21日、自身のInstagramを更新。娘からもらった父の日の手紙を披露し、話題となっている。
【写真】35歳人気アーティスト「イラスト可愛い」“父の日”娘からの直筆手紙
平井は「いわゆるイクメンじゃないし、不器用だし、きっと言葉数も少ない。『もっといいパパは世の中にたくさんいるよな』なんて、卑屈になる日もある。それでもキミは、ボクを特別なパパでいさせてくれる」とつづり、娘からの手紙の写真を公開。写真には「best cowboy best daddy」と記され、花のシールが貼られ、カウボーイのイラストが描かれている。平井は「何か大それたことをしてあげられるわけじゃないかもしれないけれど、何かあったら一番に助けに行くからね」とメッセージを送っている。
この投稿には「素敵な言葉にジーンときました」「娘ちゃんの成長が感じられます」「何より嬉しいプレゼント」「イラスト可愛い」「最高の宝物」などとコメントが寄せられている。
平井は2022年2月に妻の妊娠を公表し、同年8月12日に第1子が誕生。2025年7月1日に第2子が誕生している。（modelpress編集部）
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【写真】35歳人気アーティスト「イラスト可愛い」“父の日”娘からの直筆手紙
◆平井大、娘からの父の日の手紙を公開
平井は「いわゆるイクメンじゃないし、不器用だし、きっと言葉数も少ない。『もっといいパパは世の中にたくさんいるよな』なんて、卑屈になる日もある。それでもキミは、ボクを特別なパパでいさせてくれる」とつづり、娘からの手紙の写真を公開。写真には「best cowboy best daddy」と記され、花のシールが貼られ、カウボーイのイラストが描かれている。平井は「何か大それたことをしてあげられるわけじゃないかもしれないけれど、何かあったら一番に助けに行くからね」とメッセージを送っている。
◆平井大の投稿に反響
この投稿には「素敵な言葉にジーンときました」「娘ちゃんの成長が感じられます」「何より嬉しいプレゼント」「イラスト可愛い」「最高の宝物」などとコメントが寄せられている。
平井は2022年2月に妻の妊娠を公表し、同年8月12日に第1子が誕生。2025年7月1日に第2子が誕生している。（modelpress編集部）
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