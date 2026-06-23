「寿命」こそが社会における平等性を担保しているとすれば、シリコンバレーを中心とするテックビリオネアたちの不老長寿への希求は、社会をどこに連れていくことになるのか。生きる意味、儀式と物語、権力への欲望、生権力をキーワードに、哲学者・下西風澄が考察する。