元タレントの坂口杏里さんが19日、自身のインスタグラムを更新。現在の体重が100キロ目前だと明かし、健康的な身体を目指してダイエットに励むことを宣言した。 エビフライを20本「それって実際どうなの会」のダイエット企画「あんなに食べる必要ない」の声も 坂口さんは「昨夜の私の体重。94.2。過去最大の、体重です。今朝は93.3キロ」と表示された体重計の写真を公開。そのうえで、「ここ最近過食に走ってしまい、気づい