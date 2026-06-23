【北中米W杯グループリーグ第2節】(ダラス)アルゼンチン 2-0(前半1-0)オーストリア<得点者>[ア]リオネル・メッシ2(38分、90分+5)<警告>[ア]ファクンド・メディナ(76分)、レアンドロ・パレデス(90分+2)[オ]シュテファン・ポッシュ(40分)、コンラッド・ライマー(76分)観衆:70,649人├マラドーナの神の手&5人抜きからちょうど40年…メッシが2発でW杯最多得点記録を更新したアルゼンチン、GL突破確定!!├メッシが3大会