[6.22 W杯J組第2節 アルゼンチン - オーストリア]アルゼンチン代表FWリオネル・メッシが22日、北中米ワールドカップJ組第2節のオーストリア代表戦でPKのチャンスを迎えるも、キックは枠を捉えられず失敗に終わった。メッシはロシア大会のアイスランド戦、前回大会のポーランド戦に続く3大会連続の失敗となった。なお、前回大会はPKで4得点を記録している。メッシは初戦でハットトリックの鮮烈な幕開けを飾ると、第2戦も先発出