メッシが3大会連続でPK失敗…W杯での成功率は4/7
[6.22 W杯J組第2節 アルゼンチン - オーストリア]
アルゼンチン代表FWリオネル・メッシが22日、北中米ワールドカップJ組第2節のオーストリア代表戦でPKのチャンスを迎えるも、キックは枠を捉えられず失敗に終わった。メッシはロシア大会のアイスランド戦、前回大会のポーランド戦に続く3大会連続の失敗となった。なお、前回大会はPKで4得点を記録している。
メッシは初戦でハットトリックの鮮烈な幕開けを飾ると、第2戦も先発出場した。すると前半4分、ペナルティエリア内に入ったFWラウタロ・マルティネスが相手に挟まれる形で転倒。VARが介入した末にDFシュテファン・ポッシュのファウルでアルゼンチンにPKが与えられた。
キッカーはメッシ。ところがゆっくりとしたステップからゴール右を蹴ったボールは、痛恨の枠外。メッシは両手で顔を覆って悔しさをあらわにした一方、オーストリアGKアレクサンダー・シュラガーは力強いガッツポーズでチームを盛り立てていた。
メッシがW杯でPKを蹴るのは7回目(PK戦を除く)で、ここまで4回成功と低めの成功率。枠外に蹴るのは初めてだった。前節終了時点で元ドイツ代表FWのミロスラフ・クローゼ氏が持つ歴代最多得点記録の16得点に並んでいたなか、PKを決められずここでの記録更新はお預け。それでも前半38分に先制点を決め、W杯通算17点目で新記録を打ち立てた。
アルゼンチン代表FWリオネル・メッシが22日、北中米ワールドカップJ組第2節のオーストリア代表戦でPKのチャンスを迎えるも、キックは枠を捉えられず失敗に終わった。メッシはロシア大会のアイスランド戦、前回大会のポーランド戦に続く3大会連続の失敗となった。なお、前回大会はPKで4得点を記録している。
メッシは初戦でハットトリックの鮮烈な幕開けを飾ると、第2戦も先発出場した。すると前半4分、ペナルティエリア内に入ったFWラウタロ・マルティネスが相手に挟まれる形で転倒。VARが介入した末にDFシュテファン・ポッシュのファウルでアルゼンチンにPKが与えられた。
メッシがW杯でPKを蹴るのは7回目(PK戦を除く)で、ここまで4回成功と低めの成功率。枠外に蹴るのは初めてだった。前節終了時点で元ドイツ代表FWのミロスラフ・クローゼ氏が持つ歴代最多得点記録の16得点に並んでいたなか、PKを決められずここでの記録更新はお預け。それでも前半38分に先制点を決め、W杯通算17点目で新記録を打ち立てた。
メッシがPK失敗— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 22, 2026
ワールドカップ歴代通算得点記録更新はお預け
️#FIFAワールドカップ グループJ
アルゼンチン×オーストリア
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