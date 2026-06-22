6月22日、Bリーグ各クラブから2026－27シーズンへ向けた選手契約、期限付移籍などに関する情報が発表された。 今シーズンのB1王者である長崎ヴェルカは、熊谷航、星川堅信との契約継続を発表。熊谷は2027－28シーズンまでの複数年契約に合意し、加入2年目を迎える星川も引き続き長崎でプレーすることが決まった。 さらに、横浜エクセレンスへ期限付移籍していた永野威旺