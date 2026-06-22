家の中でもとくに散らかりやすいリビング。「片付けてもすぐ元どおり…」と頭を抱える人も多いはず。そこで、リビングの片付けがラクになる「ものの置き方」を紹介します。フルタイムで働きながら、小学4年生と年中のお子さんを育てるよしいさん（40代・整理収納アドバイザー1級）の例を伺いました。片付けても散らばるリビング、もう限界…以前は、毎日寝る前にテーブルを片付けては、翌日にはまた散らかる生活をくり返していまし