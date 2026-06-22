90歳の女性が捨てられなかった品々を集めた企画展が、板野町で開かれています。彼女が捨てられなかったのは物だけではなく、そこに詰まった思い出や愛情でした。 子どもの晴れ着を縫ったミシン、陶器の湯たんぽは大正時代のもの。みなさんにはありますか？宝物ではないけれど,、捨てられない物。これは、1人の90歳の人生が詰まった作品展です。 赤澤ハツヱさん90歳です。洋裁学校を出て、70年前に板野町唐園の地に嫁