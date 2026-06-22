過去数10年のアルピナを象徴する手法を先日ご紹介させていただいた、ボーフェンジーペン・ザガートの試乗記はお読みいただけただろうか。その会場へ向かった筆者は、新しいステーションワゴンも発表されたことに驚かずにいられなかった。800馬力以上を誇るが、ショーカーではない。【画像】V8ツインターボPHEVは801psへボーフェンジーペン 05 GT5シリーズとアルピナB5 GT、ザガートも全102枚アルピナを創業したボーフェンジ