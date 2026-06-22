東北六県の理容師が、ヘアカットやスタイリングの腕前を競う、「東北理容競技大会」が22日、寒河江市で開かれました。この大会は、東北各県の理容師がヘアカットの腕前を披露し、技術の向上に繋げようと毎年開かれているものです。22日は、各県から集まった美容師や専門学生、およそ40人が参加しました。競技は、男性をモデルにしてカットやスタイリング、衣装までコーディネートする「クラシカルカット・クリエイティ