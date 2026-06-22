熊本ヴォルターズは6月22日、LJ・ピークと2026－27シーズンにおける新規選手契約に合意したことを発表した。 アメリカ出身で現在30歳のピークは、196センチ97キロのスモールフォワード。ジョージタウン大学からNBA下部Gリーグやイタリア、ルーマニアなどでプレーした。2020－21シーズンに宇都宮ブレックスへ加入し初来日すると、翌2021