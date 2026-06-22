B3プレーオフMVPのLJ・ピークが古巣熊本へ移籍「一日も早く熊本へ向かい優勝を目指したい」

熊本ヴォルターズは6月22日、LJ・ピークと2026－27シーズンにおける新規選手契約に合意したことを発表した。

アメリカ出身で現在30歳のピークは、196センチ97キロのスモールフォワード。ジョージタウン大学からNBA下部Gリーグやイタリア、ルーマニアなどでプレーした。2020－21シーズンに宇都宮ブレックスへ加入し初来日すると、翌2021－22シーズンには熊本へ移籍してB2得点王に輝く活躍を見せた。その後は茨城ロボッツ、長崎ヴェルカ、横浜エクセレンス、越谷アルファーズを渡り歩き、2025－26シーズンは立川ダイスでプレーした。

立川ではB3リーグ戦で全52試合に出場し、リーグ2位となる1試合平均20.8得点に加え、4.8リバウンド、2.6アシスト、1.3スティールを記録。3ポイントシュート成功率40.9パーセントをマークするなど攻撃の中心として活躍した。また、「B3 PLAYOFFS 2025-26」では、平均26.5得点、5.5リバウンド、2.7アシストを記録。立川の年間優勝に大きく貢献し、プレーオフMVPを受賞したほか、B3リーグの年間ベスト5にも選出された。

今回の契約発表に際し、ピークは「再び熊本に戻ってこられることに興奮していますし、あのような素晴らしいファンの皆さんの前でプレーできる機会をいただけたことに、心から感謝しています。一日も早く熊本へ向かい、皆さんとともに優勝を目指していきたいと思います」とコメント。2021－22シーズン以来となる古巣復帰への喜びを語った。











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